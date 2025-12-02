Al di là di ogni più rosea aspettativa, il pranzo di ben 172 persone (e ad altre non è stato possibile dare accesso per limiti di capienza), si è trasformato in un incontro comunitario nei locali della parrocchia di Santo Stefano, per una coinvolgente finalità: un grande abbraccio di solidarietà per i bambini della Costa d’Avorio, 70 bambini da zero a 15 anni, accolti in un orfanotrofio "Laggiù ad Ayamé". L’iniziativa è stata capace di riunire famiglie, volontari e sostenitori in un clima di forte partecipazione e ha consolidato il gemellaggio e la comunione di intenti tra l’associazione cesenate Piccolo Mondo odv e l’agenzia N. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La missione di Chiara e Alfredo. Un abbraccio per i bimbi africani