La missione di Chiara e Alfredo Un abbraccio per i bimbi africani
Al di là di ogni più rosea aspettativa, il pranzo di ben 172 persone (e ad altre non è stato possibile dare accesso per limiti di capienza), si è trasformato in un incontro comunitario nei locali della parrocchia di Santo Stefano, per una coinvolgente finalità: un grande abbraccio di solidarietà per i bambini della Costa d’Avorio, 70 bambini da zero a 15 anni, accolti in un orfanotrofio "Laggiù ad Ayamé". L’iniziativa è stata capace di riunire famiglie, volontari e sostenitori in un clima di forte partecipazione e ha consolidato il gemellaggio e la comunione di intenti tra l’associazione cesenate Piccolo Mondo odv e l’agenzia N. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"La nostra Africa ci aspetta". Chiara e Alfredo di nuovo in missione - Cesena, 16 novembre 2025 – Mentre la data della partenza si avvicina, l’entusiasmo che caratterizza l’agire di Chiara Alessandrini e Alfredo Squeo (cesenati, 26 anni lei, 31 lui), si moltiplica nel ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
