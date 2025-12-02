La minaccia di Putin | Se l' Europa vuole combattere siamo pronti

"La Russia non cerca la guerra se l'Europa vuole combattere, siamo pronti". Il monitoraggio del presidente Vladimir Putin punta a creare una frattura tra gli Stati Uniti, che hanno promosso il piano di pace per l'Ucraina, e le capitale europee, accusate di voler frenare il cessate-il-fuoco. In una serie di dichiarazioni rivolte ai giornalisti pochi istanti prima dell'incontro programmato al Cremlino con gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, Putin ha accusato i governi degli Stati Ue di sabotare il processo di pace e ha dichiarato che "le richieste europee non sono accettabili per la Russia". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La minaccia di Putin: "Se l'Europa vuole combattere siamo pronti"

