La medicina di base non ha futuro | auspico una trasmissione che dica cosa fare per chi verrà domani

Ho visto con attenzione l’ultima puntata di Report. Ringrazio Giulio Valesini per l’impegno profuso e per l’intuizione. Da tempo sappiamo che la medicina di base è all’ultimo piatto e non potrà più, come è strutturata, avere un futuro. L’acqua invade da tutte le parti un servizio che non esiste più e che la pandemia ha ampliato a dismisura. Bisogna rifondarla veramente a cominciare dagli studi. Non più medici e specialità (dieci anni) o medici e corso regionale (9 anni) ma una facoltà nuova, come odontoiatria si è separata dalle altre specialità. Medicina del Territorio (5 anni) che porterebbe nuove forze in campo lontane dai sindacati che proteggono l’indipendenza e i voti degli attuali medici di base che sono alla frutta appunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

