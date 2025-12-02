La mattanza di Firenze | come sono morti Franco e Giorgia l' ipotesi choc

A Firenze, in via Giampaolo Orsini (quartiere Gavinana), domenica pomeriggio il figlio 35enne Tommaso ha scoperto i corpi senza vita dei genitori: Franco Giorgi, noto antiquario, e Gianna Di Nardo, ex dipendente comunale in pensione. L’allarme è scattato intorno alle 14.30 dopo che i coniugi non rispondevano al telefono.La scena era agghiacciante: sangue in più stanze, i corpi sul pavimento tra ingresso e soggiorno. Nessun segno di effrazione, nessun oggetto di valore portato via. L’ipotesi principale degli inquirenti è quella dell’omicidio-suicidio: Franco Giorgi avrebbe accoltellato ripetutamente la moglie, che avrebbe cercato di difendersi e fuggire (da qui le tracce ematiche in varie stanze), per poi rivolgere il coltello contro sé stesso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

