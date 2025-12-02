La maternità va di moda | l’ultimo caso sono i British Fashion Awards

Durante i British Fashion Awards di ieri Sienna Miller ha annunciato la gravidanza sul blue carpet, indossando un abito che lasciava intravedere chiaramente il pancione. Ciò mette in evidenza il fatto che la maternità è diventata oggi una vera e propria declinazione estetica contrariamente a prima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La maternità va di moda: l’ultimo caso sono i British Fashion Awards

Altre letture consigliate

«È il momento di mostrare chi sono davvero», il nuovo viaggio di Kelly Rowland. La regina dell’R&B torna sulle scene con un nuovo album, un tour mondiale e un film in uscita. Kelly Rowland si racconta tra musica, moda, maternità e nuovi inizi. Clicca sul link - facebook.com Vai su Facebook

Moda, caso «fast fashion»: arriva il vertice al ministero - Il governo accelera sulle iniziative per affrontare la crisi nel settore della moda e per difendere - Segnala ilmessaggero.it

Confindustria moda risponde a Lvmh: «L’Italia non può essere ridotta a un caso di illegalità. È il motore del fashion mondiale» - Dopo le parole di Cécile Cabanis, cfo di Lvmh, che ha sollevato preoccupazioni sulla regolarità della filiera produttiva italiana ... Da milanofinanza.it

Nuovo caso fra moda e arie per Spinori - Adesso che stanno per cominciare i festival estivi dedicati al teatro d’opera, non sarà difficile vederlo seduto in qualche arena all’aperto. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Caso Sangiuliano, Camera moda: “Diffida a Boccia per marchio Milano Fashion Week” - Abbiamo inviato una diffida in quanto il marchio Milano Fashion Week è della Camera della moda da sempre e non può essere usato da nessun altro. Lo riporta lapresse.it

Caso Tod's, "caporalato nell’alta moda? I controlli ci sono eccome, ma serve equilibrio tra imprese e lavoro" - Le inchieste che hanno travolto giganti come Armani, Loro Piana e Tod’s hanno scoperchiato il lato oscuro della moda italiana: subappalti ... Segnala affaritaliani.it