È di questi giorni la notizia che l’azienda cinese Ubtech Robotics ha fatto la prima consegna di massa al mondo di robot umanoidi industriali Walker S2. Lo ha fatto con tanto di video celebrativo che segue una scrittura cinematografica, iconicamente sospesa tra l’antico esercito di terracotta di Xian e il futuro dei droidi. Lo dico: è spaventoso. Al diavolo ogni critica di luddismo, ma davvero possiamo assistere a tutto questo senza capire cosa c’è dietro? Davvero possiamo pensare di essere come bambini al luna park? Una classe dirigente pensante e non complice dovrebbe compiere lo sforzo di andare oltre l’apparenza: stupiscono i robot che faranno lavori come assemblaggio, ispezione e logistica; e pure che fanno tutto il resto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La marcia dei robot suona la sveglia