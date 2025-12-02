La marcia dei robot suona la sveglia
È di questi giorni la notizia che l’azienda cinese Ubtech Robotics ha fatto la prima consegna di massa al mondo di robot umanoidi industriali Walker S2. Lo ha fatto con tanto di video celebrativo che segue una scrittura cinematografica, iconicamente sospesa tra l’antico esercito di terracotta di Xian e il futuro dei droidi. Lo dico: è spaventoso. Al diavolo ogni critica di luddismo, ma davvero possiamo assistere a tutto questo senza capire cosa c’è dietro? Davvero possiamo pensare di essere come bambini al luna park? Una classe dirigente pensante e non complice dovrebbe compiere lo sforzo di andare oltre l’apparenza: stupiscono i robot che faranno lavori come assemblaggio, ispezione e logistica; e pure che fanno tutto il resto. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
Centinaia di robot in marcia: la Cina presenta la nuova generazione umanoide Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/centinaia-di-robot-in-marcia-la-cina-presenta-la-nuova-generazione-umanoide/ UBTECH Robotics, società con base a Shenz - facebook.com Vai su Facebook
La marcia dei robot suona la sveglia - L’esibizione di forza dell’azienda cinese è l’ennesimo campanello d’allarme che i governi ignorano. Lo riporta panorama.it
Capezzone suona la sveglia: siamo sotto attacco - Cosa accade tra le stanze damascate dei palazzi della politica? Da ilgiornale.it