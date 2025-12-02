La mamma e la sorella di Luca Piscopo morto a 15 anni dopo il sushi | Condanna esemplare perché altre non soffrano come noi

È attesa oggi la sentenza per la morte di Luca Piscopo, il ragazzo di quindici anni deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di sofferenze in seguito a una presunta intossicazione alimentare dopo aver mangiato sushi in un locale "all you can eat" del Vomero, a Napoli. L'ultima udienza si. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

Non sarà domani, no: è oggi il «bel giorno» in cui tutto cambia. EroCaddeo entra nella storia e conquista la finale di X Factor 2025, sotto gli occhi commossi di mamma Eva e della sorella Morena, in prima fila al Teatro Repower di Assago. Tifano, si abbraccian - facebook.com Vai su Facebook

La mamma e la sorella di Luca Piscopo, morto a 15 anni dopo il sushi: "Condanna esemplare perché altre non soffrano come noi" - Il ragazzo è deceduto nel 2021 dopo aver mangiato in ristorante "all you can eat" del Vomero, a Napoli. Da today.it

Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi - Oggi ci sarà la tanto attesa sentenza per dare giustizia alla famiglia di Luca Piscopo, morto alla sola età di 15 anni, dopo aver mangiato del sushi in un ristorante al vomero nel napoletano, dopo nov ... Lo riporta lostrillone.tv

Luca Piscopo, morto dopo aver mangiato sushi a Napoli, oggi la sentenza su medico e titolare del ristorante - Il ragazzo di 15 anni dopo aver mangiato sushi in un ristorante al Vomero, attesa per oggi la sentenza su titolare dell'esercizio commerciale e medico ... Lo riporta fanpage.it

Napoli, morto dopo aver mangiato sushi: attesa per oggi la sentenza - Si svolgerà oggi l'ultima udienza del processo sulla morte di Luca Piscopo, il ragazzo di quindici anni deceduto il 2 dicembre 2021 dopo ... Segnala msn.com

Luca, morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi al Vomero: oggi la sentenza - Luca Piscopo aveva solo quindici anni quando, nel 2021, dopo una serata trascorsa serenamente con gli amici al Vomero, iniziò a sentirsi male. Scrive vocedinapoli.it

Luca Piscopo, Napoli attende la verità su quella cena di sushi finita nel modo più impensabile - È quello che sta succedendo oggi a Napoli, dove il nome di Luca Piscopo riecheggia di nuovo, con tutto il peso di una vicenda che ... Riporta alphabetcity.it