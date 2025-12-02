La malattia di Sabrina Salerno le ha sconvolto la vita | oggi sta bene ma ha avuto delle conseguenze ecco quali

Sabrina Salerno racconta le conseguenze della malattia che un anno fa le ha cambiato la vita: dalla cura ormonale agli effetti collaterali, fino alla forza ritrovata grazie allo sport e all’amore del figlio. Leggi anche: Sapevate la storia assurda di Sabrina Salerno? Il suo vero padre non è l’uomo che l’ha cresciuta: ecco chi è Per Sabrina Salerno il tumore al seno scoperto un anno fa non è stato solo una diagnosi, ma un vero spartiacque. La cantante, 57 anni, parla oggi di quella malattia con lucidità e consapevolezza, sapendo che il percorso non è ancora terminato. L’intervento, la radioterapia e i controlli continui hanno modificato il suo rapporto con il tempo e con il corpo, lasciando dietro di sé una lunga serie di conseguenze, soprattutto legate alla terapia ormonale che sta seguendo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La malattia di Sabrina Salerno le ha sconvolto la vita: oggi sta bene, ma ha avuto delle conseguenze, ecco quali

Approfondisci con queste news

Ledro piange Virginia, aveva solo 16 anni. La malattia con cui conviveva con coraggio, se l’è portata via strappandola all’amore di mamma Sabrina e papà Alessandro. Studentessa di chimica e biotecnologie ad Arco, era anche una ginnasta appassionata. - facebook.com Vai su Facebook

Sabrina Salerno, chi è il padre che l’ha abbandonata: il lavoro prestigioso e la morte senza perdono - La showgirl, ospite questa sera nel salotto di Belve, ha conosciuto il papà solo in età adulta. libero.it scrive

Sabrina Salerno a Belve : «Mi sono innamorata di un cantante italiano amatissimo, di quelli che riempiono gli stadi. Mio padre non ha mai voluto riconoscermi» - La showgirl e cantante, icona degli anni Ottanta, si confida con Francesca Fagnani: «Non sono mai stata l’amante di Berlusconi, ma lui era affascinato dalla bellezza e io un po’ sfrontata» ... Lo riporta vanityfair.it

Genitori di Sabrina Salerno: il padre assente e il legame forte con la madre - Una storia familiare complessa, la sua, segnata dall'assenza di un padre e dalla forza di una madre giovane che l'ha cresciuta. Si legge su tag24.it

Le battaglie, gli amori, i successi e le sfide di Sabrina Salerno (stasera in tv a Belve) - Dai successi discografici alla rivoluzione artistica degli ultimi anni, fino alla recente e dolorosa battaglia contro la malattia: stasera a Belve la star confessa gioie e dolori della sua vita ... Da elle.com

Sabrina Salerno: «Mi hanno accusata di essere ossessionata dalla palestra, ma lo sport mi ha aiutato a gestire il dolore» - La cantante ha sconfitto il cancro grazie a un intervento e a cure ormonali e oggi, più convinta che mai, ... Riporta corriereadriatico.it

Sabrina Salerno, il cambiamento dopo il tumore: “Sono più cinica” - È stata una delle icone della tv degli anni Ottanta e ancora oggi è amatissima dal pubblico, perché oltre alla sua innegabile bellezza ha saputo conquistare tutti con la sua verve, la sua ironia e il ... dilei.it scrive