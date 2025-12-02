La malattia di Sabrina Salerno le ha sconvolto la vita | oggi sta bene ma ha avuto delle conseguenze ecco quali
Sabrina Salerno racconta le conseguenze della malattia che un anno fa le ha cambiato la vita: dalla cura ormonale agli effetti collaterali, fino alla forza ritrovata grazie allo sport e all’amore del figlio. Leggi anche: Sapevate la storia assurda di Sabrina Salerno? Il suo vero padre non è l’uomo che l’ha cresciuta: ecco chi è Per Sabrina Salerno il tumore al seno scoperto un anno fa non è stato solo una diagnosi, ma un vero spartiacque. La cantante, 57 anni, parla oggi di quella malattia con lucidità e consapevolezza, sapendo che il percorso non è ancora terminato. L’intervento, la radioterapia e i controlli continui hanno modificato il suo rapporto con il tempo e con il corpo, lasciando dietro di sé una lunga serie di conseguenze, soprattutto legate alla terapia ormonale che sta seguendo. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Approfondisci con queste news
Ledro piange Virginia, aveva solo 16 anni. La malattia con cui conviveva con coraggio, se l’è portata via strappandola all’amore di mamma Sabrina e papà Alessandro. Studentessa di chimica e biotecnologie ad Arco, era anche una ginnasta appassionata. - facebook.com Vai su Facebook
Sabrina Salerno, chi è il padre che l’ha abbandonata: il lavoro prestigioso e la morte senza perdono - La showgirl, ospite questa sera nel salotto di Belve, ha conosciuto il papà solo in età adulta. libero.it scrive
Sabrina Salerno a Belve : «Mi sono innamorata di un cantante italiano amatissimo, di quelli che riempiono gli stadi. Mio padre non ha mai voluto riconoscermi» - La showgirl e cantante, icona degli anni Ottanta, si confida con Francesca Fagnani: «Non sono mai stata l’amante di Berlusconi, ma lui era affascinato dalla bellezza e io un po’ sfrontata» ... Lo riporta vanityfair.it
Genitori di Sabrina Salerno: il padre assente e il legame forte con la madre - Una storia familiare complessa, la sua, segnata dall'assenza di un padre e dalla forza di una madre giovane che l'ha cresciuta. Si legge su tag24.it
Le battaglie, gli amori, i successi e le sfide di Sabrina Salerno (stasera in tv a Belve) - Dai successi discografici alla rivoluzione artistica degli ultimi anni, fino alla recente e dolorosa battaglia contro la malattia: stasera a Belve la star confessa gioie e dolori della sua vita ... Da elle.com
Sabrina Salerno: «Mi hanno accusata di essere ossessionata dalla palestra, ma lo sport mi ha aiutato a gestire il dolore» - La cantante ha sconfitto il cancro grazie a un intervento e a cure ormonali e oggi, più convinta che mai, ... Riporta corriereadriatico.it
Sabrina Salerno, il cambiamento dopo il tumore: “Sono più cinica” - È stata una delle icone della tv degli anni Ottanta e ancora oggi è amatissima dal pubblico, perché oltre alla sua innegabile bellezza ha saputo conquistare tutti con la sua verve, la sua ironia e il ... dilei.it scrive