La magia del 7 dicembre alla Scala incontra la cucina di Davide Oldani

È un gesto quasi istintivo, per i milanesi: il 7 dicembre è molto più di una data, è una postura della città. È la vigilia simbolica delle feste, è Sant’Ambrogio che apre l’inverno con un abito da sera, è il rito immancabile della Prima alla Scala, che per generazioni ha accompagnato Milano nella sua vita pubblica e culturale. È anche il tempo delle polemiche, della vernice sulle pellicce, della contestazione, dei cortei: perché anche chi dissente sa che questo è il momento migliore per farlo, perché vivrà di visibilità riflessa. Una tradizione che non si limita alla sala del Piermarini, ma continua nei palazzi storici, nei salotti, nelle tavole che accolgono gli ospiti dopo lo spettacolo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La magia del 7 dicembre alla Scala incontra la cucina di Davide Oldani

