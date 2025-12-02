La Macchina di santa Rosa nella celebre chiesa degli artisti di Roma

, protagonista dell'evento “Machines for peace. Visioni per il Giubileo 2025”, una mostra-installazione aperta dal 7 dicembre al 10 gennaio nella basilica di Santa Maria di Montesanto, in piazza del Popolo.La rassegna. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Viterbo, operato d'urgenza al cuore il capofacchino della macchina di Santa Rosa Sandro Rossi: la sera del 3 settembre non guiderà il trasporto - A pochi giorni dal tradizionale trasporto della macchina di Santa Rosa, il capofacchino è stato operato all'ospedale Belcolle di Viterbo. Segnala ilmessaggero.it

Macchina di Santa Rosa, ospiti Salvini e il ministro Trenta. Invitati anche Clooney e Jennifer Aniston - Cominciano a filtrare le indiscrezioni sugli ospiti a palazzo dei Priori la sera del Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Come scrive ilmessaggero.it

Nuova macchina di Santa Rosa a Viterbo il 3 settembre: orario, percorso e dove vedere in tv il trasporto - Il modello cambia ogni cinque anni, quest'anno è nuova e si chiama "Dies Natalis" dell'architetto Raffaele Ascenzi, ... Secondo fanpage.it

Macchina di Santa Rosa a Viterbo 3 settembre: percorso, orari e dove vederla in tv - La storica torre luminosa, dal 2013 Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco, come ogni anno in occasione ... Lo riporta fanpage.it

Traporto macchina di S. Rosa, madrina sarà miss Mondo Italia - Max Vismara "Il primo trasporto della nuova macchina di Santa Rosa, sarà dedicata a Viterbo e a tutti i suoi abitanti". Da ansa.it

Allarme a macchina S. Rosa: fermi poche ore prima cerimonia - Sono stati fermati in B&B a pochi metri del Santuario di Santa Rosa, attorno alle 18 dunque poche ore prima del trasporto della macchina, ... ansa.it scrive