La Lombardia ha 7 nuovi musei tra cui la Villa Reale | cosa cambia a Monza

La Lombardia può contare su 7 nuovi musei e tra questi, a Monza, c’è la Villa Reale, riconosciuta tale a seguito della delibera di Giunta numero XII5372 del 24 novembre 2025. La Villa Reale ora è un museo ma come sono messi i conti: dove vanno (e da dove arrivano) i milioni del bilancioTra gli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondisci con queste news

Viabilità in bergamasca, da Regione Lombardia nuovi fondi per la messa in sicurezza dell’incrocio della Martinella e per Valbondione - facebook.com Vai su Facebook

MILANO, MONZA, MANTOVA E VARESE. ASSESSORE CARUSO: REGIONE LOMBARDIA RICONOSCE 7 NUOVI MUSEI - coM) Milano, 02 dicembre 2025 – Regione Lombardia ha ufficialmente riconosciuto 7 nuovi musei: a Milano ‘Ambrosius, Il Tesoro della Basilica,’ e il ‘MUDA – Museo dell’Assicurazione’; a ... Segnala mi-lorenteggio.com

Da Regione Lombardia altri 7,1 milioni per le agenzie del Tpl - La giunta della Regione Lombardia ha previsto uno stanziamento di oltre 7,1 milioni di euro in favore delle Agenzie di Trasporto Pubblico Locale, ulteriori risorse che derivano dal progressivo aumento ... Scrive ansa.it

Regione Lombardia stanzia 7 milioni per potenziare il trasporto pubblico locale - La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, un nuovo stanziamento di oltre 7,1 milioni di euro destinato alle Agenzie de ... Si legge su laprovinciadivarese.it

Lombardia: nuovi fondi per TPL. Lucente, oltre 7,1mln per garantire servizi di mobilità - (FERPRESS) – Milano, 20 NOV – La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di o ... ferpress.it scrive

Lombardia: oltre 7 milioni di euro in più per rafforzare il trasporto pubblico locale - Le risorse aggiuntive derivano da un incremento del Fondo Nazionale Trasporti, da fondi regionali e dall’applicazione dei nuovi criteri a livello statale ... Scrive telenord.it

Lombardia, oltre 7 milioni per rafforzare il Trasporto Pubblico Locale - Nuove risorse per le Agenzie TPL grazie all’aumento del Fondo Nazionale Trasporti e ai fondi regionali: la misura porta a oltre 678 milioni il totale stanziato nel 2025 per garantire servizi di ... Segnala ecodallecitta.it