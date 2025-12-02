La &#8216;Lista stupri' trovata nel bagno di un liceo a Roma non è una bravata ma un atto di violenza

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 'lista stupri' trovata nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma non è la bravata di un singolo ragazzino, ma un problema sistemico di violenza di genere tra adolescenti che va affrontato il prima possibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

amp8216lista stupri trovata bagnoRoma, choc per la "Lista stupri" trovata in un bagno del liceo Giulio Cesare - Al liceo classico statale Giulio Cesare di Roma e' comparsa una 'lista di stupri' nei bagni dei ragazzi. notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Amp8216lista Stupri Trovata Bagno