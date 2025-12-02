La lista degli stupri al liceo Sospetti sull’autore Spunta la pista politica

La dirigente scolastica del liceo Giulio Cesare di Roma, Paola Senesi, ascoltata in questura a Roma e i sospetti su profili politici connessi alle elezioni studentesche. Oltre alle voci dall’istituto che indicano in particolar modo un ragazzo molto giovane come l’autore materiale delle scritte, ma in qualche modo "guidato" da alunni più grandi. La vicenda della " lista stupri " trovata nel bagno dei maschi della scuola che si trova nel quartiere Trieste e denunciata dal Collettivo Zero Alibi e dai rappresentanti d’istituto diventa un’indagine almeno conoscitiva della polizia, visto che oltre alla squadra mobile ad ascoltare la preside c’era anche la Digos. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La lista degli stupri al liceo. Sospetti sull’autore. Spunta la pista politica

