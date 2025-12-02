La lezione svizzera sulle patrimoniali che promettono equità e colpiscono tutti
Poche parole d’ordine ricorrono con tanta insistenza nel dibattito pubblico come: aumentare le tasse sui ricchi. In un referendum la Svizzera ha bocciato, a larga maggioranza, la proposta di un’imposta sulle successioni e le donazioni superiori ai cinquanta milioni di franchi. Domenica, il settantanove per cento dei votanti (pari a poco meno della metà degli aventi diritto) ha respinto la proposta dei Giovani Socialisti. Le condizioni sembravano, al contrario, favorevoli: la tassa avrebbe colpito un numero ridottissimo di individui, appena duemilacinquecento persone, pari allo 0,03 per cento della popolazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
