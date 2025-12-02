La lezione di stile di Sinner | linciato per il silenzio su Pietrangeli ma aveva fatto le condoglianze in privato

Dopo ore di sospetti, critiche e linciaggi, Jannick Sinn er ha fatto sapere che il suo “silenzio” sulla morte di Nicola Pietrangeli non era indifferenza o astio nei confronti del campione morto ieri, ma solo rispetto: le aveva fatte pervenire alla famiglia privatamente. Non come vip, tennisti, amici o presunti tali, pronti a far sapere a tutti, sui social, il proprio dolore per la perdita dell’amato Pietrangeli. La camera ardente del tennista scomparso si terrà domani al Foro Italico, nel campo a lui intitolato. “La famiglia Pietrangeli comunica che mercoledì 3 dicembre, per consentire a quanti lo vorranno di rendere omaggio a Nicola Pietrangeli, sarà allestita una camera ardente presso il Campo Pietrangeli del Foro Italico, a Roma dalle 9 alle 14. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La lezione di stile di Sinner: linciato per il “silenzio” su Pietrangeli, ma aveva fatto le condoglianze in privato

