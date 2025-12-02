LA Knight | Io sono la vera forza inarrestabile

Zonawrestling.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima puntata di  Monday Night Raw,  LA Knight  ha battuto  Jey Uso  nel match di apertura, guadagnandosi un posto in finale nel torneo  Last Time Is Now. Dopo il successo, il Megastar è apparso nel  RAW Recap  show, dove ha tenuto una promo infuocata contro  Gunther  e contro tutti quelli che in passato avevano scommesso sul suo fallimento. Per Knight, quanto sta vivendo non è un “momento passeggero”, ma la prova che è ancora al top dopo anni.? La vittoria su Jey Uso a Raw. Nel primo match della serata di  Raw,  LA Knight  e  Jey Uso  si sono affrontati in una sfida molto equilibrata. Dopo un botta e risposta serrato, Knight è riuscito a sorprendere Jey con un roll-up rapidissimo, ottenendo il conto di tre e conquistando così l’accesso alla finale del torneo  Last Time Is Now. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

la knight io sono la vera forza inarrestabile

© Zonawrestling.net - LA Knight: “Io sono la vera forza inarrestabile”

Contenuti che potrebbero interessarti

knight io sono veraLA Knight: “Io sono la vera forza inarrestabile” - Nell’ultima puntata di Monday Night Raw, LA Knight ha battuto Jey Uso nel match di apertura, guadagnandosi un posto in finale nel torneo Last Time Is Now. Da zonawrestling.net

Cerca Video su questo argomento: Knight Io Sono Vera