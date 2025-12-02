LA Knight | Io sono la vera forza inarrestabile

Nell’ultima puntata di Monday Night Raw, LA Knight ha battuto Jey Uso nel match di apertura, guadagnandosi un posto in finale nel torneo Last Time Is Now. Dopo il successo, il Megastar è apparso nel RAW Recap show, dove ha tenuto una promo infuocata contro Gunther e contro tutti quelli che in passato avevano scommesso sul suo fallimento. Per Knight, quanto sta vivendo non è un “momento passeggero”, ma la prova che è ancora al top dopo anni.? La vittoria su Jey Uso a Raw. Nel primo match della serata di Raw, LA Knight e Jey Uso si sono affrontati in una sfida molto equilibrata. Dopo un botta e risposta serrato, Knight è riuscito a sorprendere Jey con un roll-up rapidissimo, ottenendo il conto di tre e conquistando così l’accesso alla finale del torneo Last Time Is Now. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

