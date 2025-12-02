La Juve vince il Sustainable Game Award e ottiene la certificazione per la parità di genere

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l'impegno del club bianconero per le tematiche Esg. Bodino: "Un riconoscimento che valorizza il lavoro di tutte le persone che credono profondamente nella sostenibilità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la juve vince il sustainable game award e ottiene la certificazione per la parit224 di genere

© Gazzetta.it - La Juve vince il Sustainable Game Award e ottiene la certificazione per la parità di genere

Leggi anche questi approfondimenti

La Juve vince il Sustainable Game Award e ottiene la certificazione per la parità di genere - Bodino: "Un riconoscimento che valorizza il lavoro di tutte le persone che credono profondamente nella sostenibilità" ... Come scrive msn.com

juve vince sustainable gameLa Juventus vince il Sustainable Game Award: che cos'è e il comunicato - La Juventus ha vinto un importante riconoscimento: il club bianconero è infatti stato premiato con il Sustainable Game Award, grazie alla strategia “ Black, White & More ”, ai Global Football Industry ... Scrive ilbianconero.com

juve vince sustainable gameLa Juventus vince il Sustainable Game Award con la strategia “Black, White & More” - La Juventus, attraverso il suo sito ufficiale, comunica di aver vinto il Sustainable Game Award grazie alla strategia “Black, White & More”, affermandosi ... tuttojuve.com scrive

juve vince sustainable gameNEWS - La Juventus vince il Sustainable Game Award - La Juventus ha vinto il Sustainable Game Award grazie alla strategia 'Black, White & More', affermandosi ai Global Football Industry Awards 2025, l'evento internazionale presentato dal Daily Telegraph ... napolimagazine.com scrive

juve vince sustainable gameJuventus premiata a Londra per i Global Football Industry Awards: il Sustainable Game Award va al progetto “Black, White & More”. Il comunicato - Juventus premiata a Londra per i Global Football Industry Awards: riconosciuta la strategia ESG del club bianconero con il progetto “Black, White & More” Come riportato dal Daily Telegraph, la Juventu ... Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Vince Sustainable Game