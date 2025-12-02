La Juve vince il Sustainable Game Award e ottiene la certificazione per la parità di genere

Prosegue l'impegno del club bianconero per le tematiche Esg. Bodino: "Un riconoscimento che valorizza il lavoro di tutte le persone che credono profondamente nella sostenibilità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Juve vince il Sustainable Game Award e ottiene la certificazione per la parità di genere

Leggi anche questi approfondimenti

#Juve a caccia dell'en plein vincente! Dopo #UCL e #SerieA, alla Vecchia Signora non resta che vincere in #CoppaItalia per dare l'ultima pennellata a un quadro quasi perfetto. L' #Udinese vuole i quarti, ma non c'è posto per tutti: chi vince a Torino? Vai su X

Grazie a un gol dell'ex Juve Danilo, il Flamengo vince la sua quarta Copa Libertadores (la terza degli ultimi 7 anni). Decisiva la rete di Danilo, ex difensore della Juventus, che a metà della ripresa circa ha messo a segno la rete che ha dato la vittoria ai rosson - facebook.com Vai su Facebook

La Juve vince il Sustainable Game Award e ottiene la certificazione per la parità di genere - Bodino: "Un riconoscimento che valorizza il lavoro di tutte le persone che credono profondamente nella sostenibilità" ... Come scrive msn.com

La Juventus vince il Sustainable Game Award: che cos'è e il comunicato - La Juventus ha vinto un importante riconoscimento: il club bianconero è infatti stato premiato con il Sustainable Game Award, grazie alla strategia “ Black, White & More ”, ai Global Football Industry ... Scrive ilbianconero.com

La Juventus vince il Sustainable Game Award con la strategia “Black, White & More” - La Juventus, attraverso il suo sito ufficiale, comunica di aver vinto il Sustainable Game Award grazie alla strategia “Black, White & More”, affermandosi ... tuttojuve.com scrive

NEWS - La Juventus vince il Sustainable Game Award - La Juventus ha vinto il Sustainable Game Award grazie alla strategia 'Black, White & More', affermandosi ai Global Football Industry Awards 2025, l'evento internazionale presentato dal Daily Telegraph ... napolimagazine.com scrive

Juventus premiata a Londra per i Global Football Industry Awards: il Sustainable Game Award va al progetto “Black, White & More”. Il comunicato - Juventus premiata a Londra per i Global Football Industry Awards: riconosciuta la strategia ESG del club bianconero con il progetto “Black, White & More” Come riportato dal Daily Telegraph, la Juventu ... Secondo calcionews24.com