La jelly cream rosa al collagene è la nuova ossessione di Meghan Markle

Una crema favolosa, che possiamo avere anche noi e che ha ottenuto l’ approvazione di Meghan Markle: si tratta di Medicube Collagene Jelly un prodotto che promette di regalarci un viso luminoso e una pelle dall’aspetto levigato. Proprio come quello della Duchessa di Sussex, che sfoggia sempre un aspetto favoloso e un incarnato invidiabile. Come riporta il magazine Hello!, infatti, questo prodotto della skincare coreana era stato inserito nella sua “collezione accuratamente selezionata e curata” di prodotti beauty. E ora a noi non resta da fare altro che provarla. Del resto anche le recensioni di chi l’ha utilizzata parlano chiaro: sono davvero numerose e la maggior parte di queste è positiva e va a sottolineare come, dopo l’applicazione, la pelle risulti idratata, luminosa e liscia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La jelly cream rosa al collagene è la nuova ossessione di Meghan Markle

