La guerra inevitabile tra Europa e Russia e la sua normalizzazione

Fanpage.it | 2 dic 2025

Un alto ufficiale della NATO parla di attacco preventivo nei confronti della Russia mentre l'industria bellica europea aumenta il suo fatturato del 13% e l'esercito arriva nelle scuole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

guerra inevitabile europa russiaUcraina, nel sangue e nel fango affonda anche l’Unione Europea - Come tutti i regimi fantoccio messi su e sostenuti dall’Occidente, anche quello ucraino si sta irrimediabilmente sgretolando sotto i colpi della Russia e della corruzione. Riporta ilfattoquotidiano.it

