La guerra corsara alla flotta fantasma russa degli 007 ucraini

La guerra corsara e asimmetrica condotta dal braccio armato dei servizi segreti ucraini è tornata a infiammare le acque del Mar Nero, colpendo due petroliere identificate come vettori della Flotta fantasma che Mosca per continuare a esportare petrolio aggirando le (fino ad ora) fallibili sanzioni imposte dall’Occidente. Gli attacchi sono stati condotti e rivendicati da una sezione del controspionaggio ucraino che impiega gli stessi metodi del Gur, già noto per l’utilizzo di droni navali come “ barchini esplosivi ” secondo la tattica dei vecchi MTM, il Motoscafo Turismo Modificato usato nel secondo conflitto mondiale dagli incursori della Regia Marina italiana. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La guerra corsara alla flotta fantasma russa degli 007 ucraini

