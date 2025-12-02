La Grande Stanchezza | perché siamo sempre esausti

Panorama.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È mattina presto. La città si sveglia, ma noi no. Milioni di persone si trascinano tra letto e cucina con la sensazione di non avere più energie: un italiano su dieci vive una spossatezza costante, che non passa con il sonno, con le vacanze, né con integratori o massaggi. È la nuova epidemia silenziosa dell’era iperconnessa. 🔗 Leggi su Panorama.it

la grande stanchezza perch233 siamo sempre esausti

© Panorama.it - La Grande Stanchezza: perché siamo sempre esausti

News recenti che potrebbero piacerti

La grande stanchezza: perché siamo sempre esausti (e come il cervello ci inganna) - Un nuovo studio condotto da scienziati dell’Università di Verona, all’interno del programma europeo Mnesys sulle neuroscienze, imputa la stanchezza a un piccolo cortocircuito cerebrale che altera la ... Si legge su panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Stanchezza Perch233 Siamo