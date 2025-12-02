La Giunta Fico prende forma tra quote rosa trattative e mal di pancia | c’è spazio anche per Mastella

Tempo di lettura: 2 minuti Dovrebbe essere composta da 10 assessori la futura Giunta del Presidente della Regione Roberto Fico, con almeno 4 donne e con l’ormai concreta possibilità che diversi membri dell’esecutivo possano essere pescati fuori dall’attuale Consiglio Regionale. Le trattative, manco a dirlo, ruoterebbero intorno al numero di poltrone che ciascun partito potrebbe strappare dopo le Regionali del 23 e 24 novembre. Per il Partito Democratico si parlerebbe di tre caselle nello scacchiere della Giunta. Una, a quanto pare, sarebbe già blindata: la Vicepresidenza, destinata all’ex capogruppo regionale Mario Casillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Giunta Fico prende forma tra quote rosa, trattative e mal di pancia: c’è spazio anche per Mastella

Contenuti che potrebbero interessarti

Campania, il totonomi della giunta Fico: c’è lo stop ai consiglieri - facebook.com Vai su Facebook

La nuova Giunta Regionale della Campania, Fico: «Saranno rispettati gli equilibri» Vai su X

Roberto Fico, chi è il nuovo governatore della Campania: il mare, Lucio Dalla e il Napoli. Dal meetup grillino nel pub di Mergellina alla scalata politica - Ex presidente della Camera e pentastellato della prima ora, sostenuto anche da Pd, liste civiche e alleanze di centro, punta a una regione più sicura e inclusiva. Lo riporta quotidiano.net

Giunta regionale interna e politica: prende quota Marinelli e Pasqui presidente del Consiglio - Si è dato fino alla prossima settimana per decidere: con ogni probabilità, per mercoledì le nebbie si saranno diradate sul team che lo accompagnerà per i prossimi 5 anni. Da corriereadriatico.it