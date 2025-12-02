La giornalista di Gazzetta del Sud Anna Mallamo vince il premio SuperMondello

Con il romanzo «Col buio me la vedo io», edito da Einaudi, Anna Mallamo ha vinto il premio letterario internazionale SuperMondello, su indicazione dei lettori di 24 librerie italiane. La giuria ha poi assegnato il premio Mondello giovani a Leonardo San Pietro autore di «Festa con casuario» (Sellerio). I riconoscimenti sono stati annunciati durante la cerimonia che si è svolta al teatro Massimo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La giornalista di Gazzetta del Sud Anna Mallamo vince il premio "SuperMondello"

Leggi anche questi approfondimenti

Secondo il giornalista della Gazzetta Nicola Binda, la procura della Figc avrebbe chiesto altri 8 punti di penalizzazione per il Trapani, da aggiungere agli 8 presi in estate. Il Tfn però avrebbe rinviato la sentenza all'8 gennaio. Negli ultimi giorni il presidente g - facebook.com Vai su Facebook

Perché Jannik #Sinner divide così tanto in Italia Questo il pensiero di Riccardo Crivelli, giornalista della Gazzetta Dello Sport, ospite a Play Weekend? #Sportitalia Vai su X

La giornalista di Gazzetta del Sud Anna Mallamo vince il premio "SuperMondello" - Il suo romanzo ha come protagonista una sedicenne che tiene prigioniero un compagno di scuola figlio di un boss calabrese ... gazzettadelsud.it scrive

Ucsi Calabria, al Congresso nazionale ci sarà anche Anna Russo: eletta delegata insieme a Santa Giannazzo - La sezione “Natuzza Evolo” chiude le votazioni: la collega di Gazzetta del Sud ottiene 21 preferenze e rappresenterà la Calabria al XXI Congresso Ucsi, chiamato a rinnovare lo Statuto e i vertici nazi ... Come scrive ecodellojonio.it

Turati-Kuliscioff storia d’amore e libertà, il romanzo d’esordio di Pierfrancesco De Robertis - Per il suo romanzo d’esordio Pierfrancesco De Robertis , giornalista aretino, già direttore di «La Nazione» e notista politico anche per questo giornale, ... msn.com scrive