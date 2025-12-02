La giornalista di Gazzetta del Sud Anna Mallamo vince il premio SuperMondello

Con il romanzo «Col buio me la vedo io», edito da Einaudi, Anna Mallamo ha vinto il premio letterario internazionale SuperMondello, su indicazione dei lettori di 24 librerie italiane. La giuria ha poi assegnato il premio Mondello giovani a Leonardo San Pietro autore di «Festa con casuario» (Sellerio). I riconoscimenti sono stati annunciati durante la cerimonia che si è svolta al teatro Massimo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

