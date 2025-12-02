La fusione della solidarietà

Importante novità per il sociale nella Valle del Savio. A San Piero in Bagno, attraverso un’importante operazione di fusione societaria, la cooperativa ricreativa " Egisto Ruscelli " e la cooperativa sociale L’Alveare, hanno rafforzato il proprio scopo mutualistico e solidaristico, a beneficio della comunità e del territorio dell’Alto Savio". Lo comunica una nota delle due cooperative, che poi spiega: "Giovedì scorso Luca Rossi, Cristian Bardi e Marco Baccini, rappresentanti legali delle due cooperative, hanno siglato davanti al notaio Marco Maltoni l’atto di fusione, in forza del quale la cooperativa "Ruscelli" è stata incorporata all’interno della cooperativa L’Alveare, a seguito di una operazione societaria avviata ad inizio anno e coordinata da Federcoop Romagna per gli aspetti legali e amministrativi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

