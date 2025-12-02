La Francia fa i conti con la crisi del vino

Il vino francese non è mai stato così in difficoltà. Migliaia di viticoltori parlano apertamente di lotta per la sopravvivenza. I produttori non usano mezzi termini: vendite in caduta libera, dazi internazionali che contribuiscono a un rialzo dei prezzi e un raccolto tra i peggiori degli ultimi 70 anni hanno messo in ginocchio una delle colonne portanti dell’economia nazionale. molte aziende temono di non superare l’anno. a beziers, migliaia di viticoltori hanno invaso le strade chiedendo un piano di salvataggio concreto. dietro gli slogan, si sommano cinque anni di shock: dazi del 15% sul vino europeo, crisi covid, ondate di calore e grandinate che hanno deavstato i vigneti, costi esplosi con la guerra in ucraina e vendite dimezzate in cina dopo l’introduzione di nuove tariffe doganali del 32,2%. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Francia fa i conti con la crisi del vino

Contenuti che potrebbero interessarti

Con la scoperta dei piani segreti della Germania di attivare fino a 800 mila militari di leva e riportare come la Francia, il servizio di leva obbligatorio occorre fare due conti. La somma dei militari in servizio attivo è considerata pari a quota 1.368.510 (la Francia h - facebook.com Vai su Facebook

Conti pubblici in ordine, economia reale al palo: il paradosso italiano tra ‘dottrina Draghi’, interessi d’oro (rispetto alla Francia) e pensione che non arriva mai di @angelismi Vai su X

Francia in crisi: la legge di bilancio implode e Macron crolla al minimo storico - La Francia affronta una crisi politica e finanziaria senza precedenti: bilancio bloccato, Macron ai minimi, rischio instabilità e un sistema incapace di compromessi. Lo riporta difesaonline.it

La Francia galleggia nella crisi e l’estrema destra cavalca l’onda - Mentre l’Assemblea nazionale concordava di mettere in freezer la riforma delle pensioni, il Senato disfaceva la tela: Macron ha trasformato la Francia in un’eterna Penelope della crisi. Riporta editorialedomani.it

Francia in crisi tra ragioni e opportunità - Il primo ministro François Bayrou aveva provato a fronteggiare il peggioramento dei conti pubblici con una legge di bilancio severa, ma ha ... Segnala repubblica.it

Sondaggi Francia 2025/ Trionfo Bardella anche al ballottaggio: sinistra a pezzi, candidato Macron sotto 15% - Presidenziali Francia: i sondaggi sulla crisi di Macron e la sua successione se si votasse oggi. Da ilsussidiario.net

Cottarelli: "La Francia si è italianizzata, non fa i conti con la realtà. La manovra? Serve prudenza” - L’economista dell’Università Cattolica di Milano e direttore dell’Osservatorio conti pubblici parla ... Si legge su ilfoglio.it

I CONTI DELLA FRANCIA/ I numeri che mettono in crisi il bilancio e Macron - Ieri il ministro dell’Economia Éric Lombard, in un’intervista radiofonica, ha spiegato che l’intento del Governo è quello di evitare il rischio di un intervento del Fondo monetario internazionale sul ... Lo riporta ilsussidiario.net