La Francia fa cassa con gli espatriati Usa | Basta sanità gratis a casa vostra si paga
Proposta di legge per chiedere una quota ai pensionati extra Ue I firmatari: «Equità». Negli Stati Uniti fino a 500 euro al mese. Nella Francia di Macron i pensionati stranieri che sognano di trascorrere la loro vecchiaia al sole della Costa Azzurra potrebbero essere costretti a riconsiderare i loro piani. L’assistenza sanitaria gratuita potrebbe essere soppressa. Si fa cioè strada l’ipotesi concreta che i pensionati extracomunitari che attualmente beneficiano del sistema sanitario pubblico inizino a pagarne i costi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Altre letture consigliate
Quattordici anni di amore, due figli e una casa nel sud della Francia - facebook.com Vai su Facebook
La Francia vuole tagliare due giorni di festa per fare cassa - Eliminare due giorni festivi per evitare una crisi come quella che una decina di anni fa ha travolto la Grecia. Riporta ilgiornale.it