di Andrea Lorentini Ci sono vittorie che valgono un po’ più delle altre perchè arrivano in un momento nel quale contano solo i tre punti. Il successo di corto muso contro la Sambenedettese rientra in questa categoria. Dopo i tre punti tolti per la radiazione del Rimini e il successo del Ravenna sabato a Pineto, l’ si era ritrovato nel giro di 48 ore da +3 a -3 rispetto ai giallorossi. Un dato statistico che, alla vigilia, aveva messo un po’ di pressione aggiungendoci pure il fatto che proprio in extremis Bucchi aveva perso Cianci e quindi costretto a schierare una formazione senza un centravanti di ruolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La forza mentale degli amaranto. De Col: "Un gruppo di spessore"