La Fondazione Teatro Massimo alza il sipario sulla stagione sinfonica con la proiezione del film Il Gattopardo

La Fondazione Teatro Massimo di Palermo alza il sipario sulla stagione sinfonica, giovedì 4 dicembre alle 19.30, con un evento straordinario. Per la prima volta in un teatro d’opera, verrà proposta la proiezione del film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Questa mattina, nel ridotto de La Scala, è stato presentato il Protocollo di Intesa tra RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, Accademia di Belle Art - facebook.com Vai su Facebook

La #RegioneFVG sostiene la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale con incentivi per la promozione dello spettacolo dal vivo. ? Domande entro il 30.11.25 Info qui bit.ly/3Janl1B Vai su X

Il Gattopardo come non l'avete mai visto: le note di Nino Rota (dal vivo) a Palermo - La Fondazione Teatro Massimo di Palermo alza il sipario sulla stagione sinfonica con un appuntamento eccezionale che unisce cinema e musica dal vivo ... Da balarm.it

Musica e Cinema al Teatro Massimo di Palermo - Questo sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. guidasicilia.it scrive

Teatro Massimo, pubblicati nuovi bandi per formazioni giovanili - Sono il fiore all'occhiello della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, bambini e ragazzi impegnati a formarsi per un futuro in cui la musica abbia un ruolo fondamentale: sono le formazioni ... Riporta ansa.it

Il Teatro Massimo in tournée in Vietnam - Storico debutto all'Ho Guom Opera di Hanoi per l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, prima fondazione lirica italiana a ricevere un invito nella capitale del Vietnam. Lo riporta rainews.it

Palermo: più teatro nelle scuole, intesa Fondazione Massimo-Città metropolitana - Un protocollo di Intesa tra la Fondazione Teatro Massimo e la Città metropolitana di Palermo finalizzato all'organizzazione di eventi artistici volti alla promozione del ... Segnala iltempo.it

Dipendenti teatro Massimo in sciopero per inaugurazione stagione - La Fials Cisal proclama lo sciopero in occasione dello spettacolo di inaugurazione della stagione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, il prossimo 21 novembre, per la prima di Aleko/Pagliacci. Segnala msn.com