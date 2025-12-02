La Fondazione Teatro Massimo alza il sipario sulla stagione sinfonica con la proiezione del film Il Gattopardo

Palermotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Teatro Massimo di Palermo alza il sipario sulla stagione sinfonica, giovedì 4 dicembre alle 19.30, con un evento straordinario. Per la prima volta in un teatro d’opera, verrà proposta la proiezione del film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it



