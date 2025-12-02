La folle storia dell' operaio | accoltellato dai ladri ma indagano lui
Cairo, frazione di Cassino. Un operaio rientra a casa per prendere lo zaino prima del turno di notte. È il 25 luglio, poco dopo le 21. Una sera come tante, almeno fino al momento in cui Marco Iannattone apre il portone. Davanti si ritrova quattro uomini incappucciati. “Appena ho aperto, mi hanno messo una corda alla gola. Cercavano di strangolarmi mentre altri mi tenevano le gambe”, racconta a Quarta Repubblica. Ne nasce una colluttazione feroce, in un’abitazione popolare dove in quel momento non c’è nessuno della famiglia: il padre è al lavoro, la madre fuori casa. Lui tenta di divincolarsi. “Sono caduto a terra, ho avuto un mancamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
