La Fermana allunga e dà segnali da grande

Entusiasmo che sta rinascendo in parte delle tifoseria fuori dal campo mentre nel rettangolo verde una squadra che inizia a vincere anche gare sporche. Per la Fermana un doppio segnale che arriva dalla domenica che certifica anche un vantaggio di tre punti nei confronti della più diretta inseguitrice. Non era scontato contro il Montefano che arrivava da un’ottima serie utile consecutiva e che si trovava nei piani alti con la voglia anche di poterci restare anche se gli obiettivi stagionali sono ben diversi da quelli della squadra di Gentilini. Poi anche l’episodio che gira la gara nei primi quattro minuti: il rosso a Rosolani che attera Fofi lanciato in porta e subito dopo la punizione di Guti che sbatte sul palo ma poi incoccia la schiena di Talozzi tornando in rete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

