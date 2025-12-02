La famiglia Osbourne ha messo in vendita una T-shirt contro Roger Waters
Non accenna a risolversi la querelle tra la famiglia di Ozzy Osbourne e Roger Waters, anzi. I parenti dell’ex leader dei Black Sabbath, scomparso lo scorso luglio, ha messo in vendita una T-shirt “dedicata” proprio all’ex Pink Floyd. La maglietta, disponibile in edizione limitata sul sito ufficiale per soli due giorni, mostra sul davanti la scritta “Ozzy Rules”, che copre il nome del “nemico”, inserito in una serie di mattoni che ricordano la storica copertina dell’album The Wall. Il retro è ancora più interessante: una figura maschile dai capelli lunghi, che indossa a sua volta una maglia di Ozzy, urina con un getto arcobaleno sulla cover del disco live di Waters The Wall- Live in Berlin. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
