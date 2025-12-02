La Discobolo protagonista a Zevio | podi per Cipolla e Savona

La Discobolo Sciacca ha preso parte alla Seconda Prova Nazionale Master di scherma, disputata nel fine settimana a Zevio e organizzata dal Comitato regionale FIS Veneto. L’appuntamento, che ha visto la partecipazione di quasi 700 atleti provenienti da tutta Italia, ha confermato il livello e la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

Il Sole 24 ORE. . Tutti lo conoscono come protagonista da oltre trent’anni della scena comica italiana insieme ad Aldo e Giovanni. Giacomo Poretti da qualche anno si è lanciato nell’attività imprenditoriale che lo ha visto rilevare insieme a un gruppo di amici, d - facebook.com Vai su Facebook

La Discobolo protagonista a Zevio: podi per Cipolla e Savona - La Discobolo Sciacca ha preso parte alla Seconda Prova Nazionale Master di scherma, disputata nel fine settimana a Zevio e organizzata dal Comitato regionale FIS Veneto. Secondo agrigentonotizie.it