La Difesa non è più un tema di nicchia Ecco le priorità Parla Cavo Dragone

Ilfoglio.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Nato non vuole più parlare, ma di esercito sì. "Oggi le forze armate hanno bisogno di personale altamente specializzato, che sappia operare sistemi complessi e integrarsi in con. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la difesa non 232 pi249 un tema di nicchia ecco le priorit224 parla cavo dragone

© Ilfoglio.it - "La Difesa non è più un tema di nicchia. Ecco le priorità". Parla Cavo Dragone

News recenti che potrebbero piacerti

Difesa, Perego di Cremnago ha le idee chiare: "E' un tema centrale e va considerato come un investimento strategico" - "Occorre colmare il divario accumulato negli anni, dotando le Forze Armate di strumenti adeguati per affrontare scenari complessi" "Le recenti affermazioni del ministro Crosetto richiamano ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Difesa 232 Pi249 Tema