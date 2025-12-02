La Difesa non è più un tema di nicchia Ecco le priorità Parla Cavo Dragone

Di Nato non vuole più parlare, ma di esercito sì. "Oggi le forze armate hanno bisogno di personale altamente specializzato, che sappia operare sistemi complessi e integrarsi in con. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "La Difesa non è più un tema di nicchia. Ecco le priorità". Parla Cavo Dragone

Difesa, Perego di Cremnago ha le idee chiare: "E' un tema centrale e va considerato come un investimento strategico" - "Occorre colmare il divario accumulato negli anni, dotando le Forze Armate di strumenti adeguati per affrontare scenari complessi" "Le recenti affermazioni del ministro Crosetto richiamano ... Secondo affaritaliani.it