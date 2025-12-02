la deriva bellicista va contrastata con la democrazia anche partecipando alla costituzione delle forze armate

Ho scritto sulla leva obbligatoria, auspicando un esercito europeo che utilizzi razionalmente i miliardi spesi in difesa dall’Ue, già molti di più di quelli spesi dalla Russia. Nell’attesa che gli eserciti siano smantellati, mentre ancora ci sono, sarebbe meglio non lasciarli in mano ai bellicisti. Non vedo minacce russe alla sicurezza europea, visti i risultati della guerra in Ucraina. La Russia vuole appropriarsi delle regioni russofone e non vuole basi militari vicine ai suoi confini. Le conviene riprendere i rapporti commerciali con l’Europa occidentale, con reciproco vantaggio. L’aumento delle spese militari è pazzesco, ma pare, almeno per il momento, ineludibile, visto che dalla transizione ecologica stiamo passando a quella militare, entrambe impersonate da Roberto Cingolani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

