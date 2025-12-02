La denuncia di Luca Paladini | Zamperini mi ha mimato un rapporto orale il Consiglio regionale non è il bar sport

Il consigliere regionale del Patto Civico, Luca Paladini, denuncia il consigliere regionale di FdI, Giacomo Zamperini, per avergli mimato il gesto del "rapporto orale" in Aula. Zamperini si dice "amareggiato" per le "deplorevoli accuse". 🔗 Leggi su Fanpage.it

