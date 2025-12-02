La delegazione del Pd e le intimidazioni delle Idf durante la missione in Cisgiordania | Abbiamo evitato bombe stordenti lanciate sulle auto

«Torniamo in Italia con l’idea che la Cisgiordania sia strangolata» da Benjamin Netanyahu. Una «soppressione di ogni libertà», a partire da quella «di movimento: i cittadini palestinesi non sanno se potranno andare a lavoro e tornare a casa, perché la mobilità è sotto il controllo dell’esercito israeliano, che decide se aprire o meno i check-point. Questo viene fatto in pieno stile di pulizia etnica ». La deputata dem Laura Boldrini interviene per prima alla conferenza stampa organizzata dal partito per raccontare la missione di quattro giorni che ha portato una delegazione del Pd in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Open.online

