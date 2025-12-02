La Dc | Leali con Schifani voteremo contro la mozione di sfiducia
La Democrazia cristiana è leale nei confronti degli elettori che l’hanno scelta e nei confronti del presidente Schifani. Per questo voterà contro la mozione di sfiducia, scegliendo la strada della responsabilità istituzionale". Lo annuncia Stefano Cirillo, segretario regionale della Democrazia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Dc: "Leali con Schifani, voteremo contro la mozione di sfiducia" ift.tt/TmPySf6 Vai su X
+++ Mozione di fiducia a Schifani, Cirillo (Dc): "Noi voteremo contro, leali al Presidente della Regione" +++ L'annuncio https://qds.it/mozione-sfiducia-schifani-cirllo-dc-voteremo-contro-politica/ - facebook.com Vai su Facebook
La Dc: “Leali con Schifani, voteremo contro la mozione di sfiducia” - “La Democrazia cristiana è leale nei confronti degli elettori che l’hanno scelta e nei confronti del presidente Schifani. Si legge su mondopalermo.it
Sicilia, sfiducia a Schifani: opposizione denuncia “frattura nella maggioranza”. La Dc voterà contro - Opposizione all’attacco del governo regionale guidato da Renato Schifani: Pd, M5S e Controcorrente presentano una mozione di sfiducia articolata in 15 punti, tra inchieste giudiziarie, crisi nella mag ... Secondo corrieretneo.it
Ars, Cirillo: “La Dc voterà contro la mozione di sfiducia a Schifani” - PALERMO – “La Democrazia cristiana è leale nei confronti degli elettori che l’hanno scelta e nei confronti del presidente Schifani. Riporta livesicilia.it
Mozione di fiducia a Schifani, Cirillo (Dc): “Noi voteremo contro, leali al Presidente della Regione” - “La Democrazia Cristiana è leale nei confronti degli elettori che l’hanno scelta e nei confronti del Presidente Schifani. Da msn.com
Schifani incontra deputati Dc, gruppo ribadisce lealtà - Il governatore Renato Schifani ha incontrato i deputati del gruppo della Dc all'Assemblea siciliana per un confronto dopo la decisione di revocare le deleghe ai due assessori democristiani alla luce ... Si legge su ansa.it
Inchiesta Procura Palermo, Schifani revoca assessori Dc - Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani ha revocato le deleghe ai due assessori della Dc, Nuccia Albano e Andrea Messina. Scrive ansa.it