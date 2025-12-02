La cupola mafiosa di Catania in carcere Grazia Santapaola cugina di Nitto | gestiva gli affari dei clan

I carabinieri del Ros hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Grazia Santapaola, emessa dal gip di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Alla donna è contestata l’associazione mafiosa. Grazia è la cugina d i Benedetto Santapola, detto “Nitto”, lo storico capo della cupola mafiosa nel catanese. Le accuse. L’indagine, condotta dalla Sezione Anticrimine dei carabinieri di Catania e collegata anche al procedimento “Mercurio” eseguito lo scorso gennaio, attribuisce a Santapaola un ruolo di rilievo nella famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Grazia Santapaola è la moglie di Salvatore “Turi” Amato, indicato come responsabile del gruppo “Ottantapalmi”, la donna viene descritta non più come semplice figura familiare ma come un’associata operativa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

