La cultura è il traino Il sindaco Pardini sottolinea il ruolo guida per tutto il territorio
Dopo Italia Oggi, ora anche Il Sole 24 Ore ha certificato un miglioramento della qualità della vita a Lucca e provincia. Dati positivi in crescita sul nostro territorio, ovviamente per quello che valgono le statistiche. Il sindaco del capoluogo Mario Pardini commenta con moderata soddisfazione i risultati che vedono anche stavolta un significativo balzo in avanti per quanto ci sia ancora tanto da fare – in tema di ordine pubblico, qualità della vita per ragazzi e anziani, inquinamento, tanto per citare alcune note dolenti – e non a caso Lucca e il suo territorio restano comunque in posizioni non di avanguardia in entrambe le classifiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
“La cultura è il traino“. Il sindaco Pardini sottolinea il ruolo guida per tutto il territorio - Il dato che spicca è quello relativo a Cultura e tempo libero che fa registrare un balzo di ben 24 posizioni in un solo anno “Male la sicurezza? Si legge su lanazione.it