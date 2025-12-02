La crescita c' è ma la sostenibilità resta lontana | così l' Arezzo 2030 Il report

La crescita economica, anche se moderata, c'è ma il quadro globale è preoccupante. “Solo il 17% dei target globali dell’Agenda 2030 sono davvero sulla buona strada”. Uno scenario per nulla confortante e che corre parallelo a quello nazionale dove, secondo le previsioni, il 60 per cento degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it