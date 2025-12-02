Il calcio in chiaro torna protagonista con la Coppa Italia. Al via gli ottavi di finale dell’edizione 20252026 con sei partite in tre giorni tutte in diretta su Italia 1 (e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it). Ogni giornata di gare sarà seguita e analizzata dallo studio live condotto da Monica Bertini, in compagnia dei ‘talent’ di Sport Mediaset; questa sera, in occasione di Juventus-Udinese, ci sono Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri ed Emidio Morganti. Coppa Italia 20252026: il calendario degli ottavi di finale. Martedì 2 dicembre. Juventus-Udinese: ore 21 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Coppa Italia accende Italia 1 con sei partite in tre giorni