La Coppa Italia accende Italia 1 con sei partite in tre giorni
Il calcio in chiaro torna protagonista con la Coppa Italia. Al via gli ottavi di finale dell’edizione 20252026 con sei partite in tre giorni tutte in diretta su Italia 1 (e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it). Ogni giornata di gare sarà seguita e analizzata dallo studio live condotto da Monica Bertini, in compagnia dei ‘talent’ di Sport Mediaset; questa sera, in occasione di Juventus-Udinese, ci sono Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri ed Emidio Morganti. Coppa Italia 20252026: il calendario degli ottavi di finale. Martedì 2 dicembre. Juventus-Udinese: ore 21 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Scopri altri approfondimenti
Inizia la tre giorni di Coppa Italia, ecco dove vedere tutte le partite in chiaro in tv - facebook.com Vai su Facebook
? Official: Guida to officiate Lazio- #ACMilan in Coppa Italia Round of 16 clash sempremilan.com/guida-officiat… #SempreMilan Vai su X
Italia 1 in diretta e in chiaro gli ottavi di finale della Coppa Italia. In streaming su Mediaset Infinity - Italia 1: da stasera in diretta e in chiaro gli ottavi di finale della Coppa Italia. Riporta igizmo.it
La Coppa Italia accende Italia 1 con sei partite in tre giorni - Coppa Italia 2025/2026, ottavi di finale in diretta su Italia 1. Come scrive davidemaggio.it
Coppa Italia, Juventus-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv - Martedì 2 dicembre, alle ore 21, l’Allianz Stadium accende i riflettori per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Secondo torinotoday.it
Pagina 1 | Coppa Italia, Juve-Udinese: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai - La squadra di Spalletti, orfana di Dusan Vlahovic, fa il suo esordio in questa edizione del torneo contro l'undici di Runjaic: le probabili scelte dei due allenatori ... Lo riporta msn.com
Coppa Italia con in campo Juve, Napoli, Inter, Milan e Lazio: gli orari e dove vedere in tv (in chiaro) tutte le partite - Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Riporta msn.com
Lo sport in TV oggi, 2 dicembre 2025: la Juventus a caccia della Coppa e due sfide clamorose in NBA - Gli event sportivi in onda martedì 2 dicembre 2025: i bianconeri in campo contro l'Udinese per la Coppa Italia. Secondo libero.it