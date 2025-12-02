La cooperativa Valle del Marro di nuovo nel mirino | rubati due grossi quantitativi di agrumi
Dopo gli incendi dolosi della scora estate, ancora una volta viene presa di mira la cooperativa Valle del Marro - Libera Terra che gestisce terreni confiscati alla ‘ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro. Questa volta i soci della cooperativa hanno dovuto registrare due furti di grossi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
