La cooperativa Valle del Marro di nuovo nel mirino | rubati due grossi quantitativi di agrumi

Reggiotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli incendi dolosi della scora estate, ancora una volta viene presa di mira la cooperativa Valle del Marro - Libera Terra che gestisce terreni confiscati alla ‘ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro. Questa volta i soci della cooperativa hanno dovuto registrare due furti di grossi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

