la classifica per il quarto posto servono due colpacci

La classifica è cortissima, dopo il successo 3-1 su Grottazzolina: corta come davvero mai era successo negli anni recenti di SuperLega. La capolista virtuale è Verona (davanti c’è Perugia a 23 punti, ma agli umbri manca una sola partita per chiudere il girone d’andata, alle altre ben tre) e tra Verona e, ad esempio, il quinto posto di Modena, ci sono soltanto quattro lunghezze. Il calendario della Valsa Group però è ostile a una rimonta per entrare nelle prime quattro: Anzani e compagni dovranno mettere a segno almeno due ‘colpacci’ su tre contro Trento, Civitanova e Verona appunto se vorranno avere ambizioni reali di giocare un quarto di finale di Coppa Italia in casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

