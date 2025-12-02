La classica diventa ’Quasi Barocca’
Prendi gli archi dell’orchestra giovanile Luigi Cherubini, un virtuoso del sax come Marco Albonetti, alla viola Danny Seidenberg (uno che ha suonato e inciso con, fra gli altri, Steve Reich, Liza Minelli, i Led Zeppelin.) e riuniscili sullo stesso palcoscenico. Il risultato? ’ Quasi Barocco ’, un concerto ’classical crossover’ – a Ravenna mercoledì 17 dicembre, alle 21 all’Auditorium di San Romualdo, e al teatro Masini di Faenza sabato 20 alle 21 nell’ambito di SaxArts Festival 2025 – per scoprire il Barocco come linguaggio vivo che si reinventa in forme sempre nuove. La collaborazione fra gli archi della Cherubini e due solisti di calibro come Albonetti e Seidenberg continuerà anche fuori scena, con l’incisione di ’Quasi Barocco’ al teatro Masini di Faenza per l’etichetta londinese Chandos Records. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Con i Maracas, la lezione di danza diventa una festa, anche quando si lavora sulla postura. .? NON SOLO DANZA? Scuola di danza ad indirizzo professionale, esami di danza classica con la Royal Academy of Dance di Londra? Direzione Artistica: Mena Nu - facebook.com Vai su Facebook