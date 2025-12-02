La classica diventa ’Quasi Barocca’

Prendi gli archi dell’orchestra giovanile Luigi Cherubini, un virtuoso del sax come Marco Albonetti, alla viola Danny Seidenberg (uno che ha suonato e inciso con, fra gli altri, Steve Reich, Liza Minelli, i Led Zeppelin.) e riuniscili sullo stesso palcoscenico. Il risultato? ’ Quasi Barocco ’, un concerto ’classical crossover’ – a Ravenna mercoledì 17 dicembre, alle 21 all’Auditorium di San Romualdo, e al teatro Masini di Faenza sabato 20 alle 21 nell’ambito di SaxArts Festival 2025 – per scoprire il Barocco come linguaggio vivo che si reinventa in forme sempre nuove. La collaborazione fra gli archi della Cherubini e due solisti di calibro come Albonetti e Seidenberg continuerà anche fuori scena, con l’incisione di ’Quasi Barocco’ al teatro Masini di Faenza per l’etichetta londinese Chandos Records. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

