La cittadinanza che spacca l’Italia | perché Francesca Albanese sta facendo litigare intere città?

Quello che sembrava un riconoscimento pacifico si è trasformato in un vero rompicapo politico per tanti sindaci italiani. Al centro della questione c’è Francesca Albanese, esperta dell’ONU che si occupa dei territori palestinesi occupati. Durante l’estate scorsa diverse città avevano deciso di conferirle la cittadinanza onoraria, ma ora molti amministratori stanno facendo marcia indietro. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’associazione dei comuni italiani (Anci), ha messo in stand-by la decisione nonostante il Consiglio comunale l’avesse già approvata ad agosto. Vuole pensarci meglio prima di firmare il documento definitivo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

