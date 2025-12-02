La città più solidale Raccolta fondi per i regali dei bimbi

Un invito rivolto a tutti, cittadini, aziende e imprese, a cominciare dai consiglieri comunali presenti ieri in seduta, per far trascorrere il Natale con un sorriso alle bambine e ai bambini appartenenti alle famiglie più fragili della città. E’ stata aperta una raccolta fondi per acquistare doni natalizi che andranno subito ai 150 minori accolti negli alloggi protetti del Comune, per aprirsi ad altre famgilie in condizioni critiche. I consiglieri parteciperanno devolvendo il loto gettone di presenza. La campagna solidale per acquistare regali destinati ai piccoli delle famiglie con fragilità economiche e sociali che vivono a Reggio Emilia, partendo dai 150 minori accolti negli alloggi del Comune, porta il nome di ‘ Città solidale: un dono per ogni bambino ’ e vede uniti tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

