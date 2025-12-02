La Città che Vorrei | presentato il nuovo progetto dedicato a volontariato e legalità

Si è svolta ieri mattina, primo dicembre, la presentazione delle azioni e del gruppo di lavoro del progetto ‘La città che vorrei. Una bussola per il volontariato e la legalità', iniziativa finanziata con il bando Volontariato 2024 di Fondazione Con il Sud.Il progetto rappresenta una nuova. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it