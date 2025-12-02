La Cina fa le scarpe all’Europa sugli investimenti Ecco come

Un gioco a perdere, dunque non a saldo zero. Succede anche questo al tempo di una Cina forte e tonica solo a un occhio poco attento. Da una parte il Dragone continua ad attrarre sempre più investimenti da parte delle imprese europee. E questo per un motivo molto semplice: Pechino non rispetta le regole della normale concorrenza, portare i propri prodotti in Cina vuol dire risultare costantemente sorpassati dalle merci cinesi. E allora, l’unica possibilità che rimane alle aziende dell’Europa per mantenere un presidio nella seconda economia globale, è quello di entrare direttamente nelle fabbriche del Dragone. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Cina fa le scarpe all’Europa sugli investimenti. Ecco come

Argomenti simili trattati di recente

Partire per la Cina senza queste app è come giocare in trasferta senza scarpe. Fidati, ti servono tutte, e l’ultima è quella che userai di più. Ricordati che con il codice VERSOITACA hai anche il 5% di sconto su @holafly_it . 1 Alipay Paghi ovunque con QR - facebook.com Vai su Facebook

La gemella di Simona Cinà, morta a una festa in piscina: «Non abbiamo trovato i suoi vestiti, ma solo le scarpe. Al nostro arrivo tutti stavano zitti» - «C'è qualcosa di strano, non abbiamo neppure trovato i vestiti di mia sorella, non c'erano al nostro arrivo. Da corriere.it

I fratelli di Simona Cinà: «Non abbiamo trovato i suoi vestiti, solo le scarpe. Al nostro arrivo erano tutti zitti» - «Quando siamo arrivati, il corpo di nostra sorella era già a bordo piscina. Lo riporta vanityfair.it