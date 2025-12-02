La Cgil denuncia | Disabili ai domiciliari perché non possono sistemare le carrozzine La storia di Andrea

Andrea è un ragazzo disabile di Montesilvano che "per cambiare la batteria alla sua carrozzina, è stato costretto a organizzare una colletta pubblica per consentire di uscire di casa. La colletta non è andata a buon fine e lui rischia di bloccarsi proprio in mezzo alla strada.

