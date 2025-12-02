La Cgil denuncia | Disabili ai domiciliari perché non possono sistemare le carrozzine La storia di Andrea

Andrea è un ragazzo disabile di Montesilvano che “per cambiare la batteria alla sua carrozzina, è stato costretto a organizzare una colletta pubblica per consentire di uscire di casa. La colletta non è andata a buon fine e lui rischia di bloccarsi proprio in mezzo alla strada. Il costo della sua. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

La Cgil denuncia: "Disabili ai domiciliari perché non possono sistemare le carrozzine". La storia di Andrea - Un disciplinare e un tariffario quello approvato dalla Regione che dopo 26 anni non consentirebbe di sistemarle e pagarsele quelle spese, denuncia il sindacato, sarebbe impossibile come nel caso dell' ... Lo riporta ilpescara.it

Disabilità, i sindacati lombardi in presidio contro la sperimentazione del decreto 62/2024 nel Bresciano - Disabilità, i sindacati lombardi in presidio a Palazzo Pirelli contro la sperimentazione del decreto 62/2024 nel Bresciano ... italpress.com scrive

Cgil, 750mila disabili disoccupati - Sono oltre 750 mila le persone conhandicap iscritte alle liste di collocamento obbligatorio,secondo la Cgil. ilsecoloxix.it scrive