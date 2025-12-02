La cerimonia della ’Pagella d’oro’ | Lo studio non è solo un dovere ma può far diventare i sogni realtà

Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, cantava Ligabue. C’erano i sogni di 113 ragazzi ieri sul palco del teatro dell’Aquila, i migliori talenti del territorio, da Ancona a Fermo, passando per Macerata, Ascoli, Teramo, tutti i luoghi toccati dalla Carifermo. È la tradizionale cerimonia della pagella d’oro che la banca dedica ai migliori studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, un momento per celebrare il talento e il sacrificio di ragazzi che hanno saputo organizzare la loro vita. "Vorrei che le nuove generazioni capissero che lo studio non è solo un dovere, ma un’occasione per conoscersi, per dare forma ai propri sogni e trasformare le ambizioni in realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

